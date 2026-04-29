Эксперт Кнутов: слова Зеленского об экспорте украинского оружия — фальшивка и PR Кнутов: Украина не производит оружие, это ложь Зеленского

Москва29 апр Вести.Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал заявление Зеленского об открытии экспорта украинского вооружения на мировые рынки, назвав его "фальшивкой" и пиар-ходом. По мнению эксперта, Украина не обладает собственными производственными мощностями для создания передовых вооружений, включая дроны.

Украина не способна самостоятельно произвести ни одно оружие заявил Кнутов в комментарии NEWS.ru

Он считает, что Киев пытается создать иллюзию технологического превосходства, демонстрируя якобы передовые разработки, которые могли бы обеспечить даже Запад. Эксперт напомнил, что ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов признал неспособность страны самостоятельно производить дроны.

Кнутов утверждает, что FPV-дроны для ВСУ печатаются на импортных 3D-принтерах, а готовые изделия поставляются из Европы. Факт зависимости от Запада, по его словам, подтверждается контрактами на закупку 120 тысяч БПЛА у Великобритании и 25 тысяч наземных беспилотников у стран ЕС.