Эксперт: ракеты на Украине полностью зависят от западных комплектующих Эксперт Кнутов: Украина не способна самостоятельно наладить производство ракет

Москва15 апр Вести.Украина не способна самостоятельно выстроить производство ракет и беспилотников, так как полностью зависит от западных комплектующих, рассказал военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, Украина представляет общественности некие разработки в области военной промышленности только для того, чтобы выпросить у Запада еще денег на производство.

Украина сейчас пытается создать свою ракетную промышленность: производство беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Самостоятельно сделать киевский режим этого не может… Говорить о том, что Украина имеет самостоятельную ракетную или авиастроительную промышленность – большая ошибка. Преподносятся эти достижения, в первую очередь, для пиара среди украинцев и среди высокопоставленных западных политиков, которые дают Украине деньги сказал Кнутов

Военный эксперт также опроверг заявления киевского режима о появлении на Украине якобы гиперзвуковой ракеты.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет для ПВО Patriot.