"Хватит на 300 пусков": в США оценили оставшиеся у Украины запасы ракет

Москва10 апр Вести.Украина в настоящее время не имеет эффективной системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По его словам, это связано с истощением запасов ракет для американских систем Patriot.

У Украины нет действенной системы противовоздушной обороны, хотя они заявляют об обратном сказал Джонсон в разговоре с РИА Новости

Он также подчеркнул, что поставки ракет для систем Patriot недостаточны для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с учетом того, что часть этих систем уже была уничтожена.

США поставили на Украину только 600 ракет PAC-3 (для систем Patriot – прим. ред.). Против каждой цели нужно выпустить по две, то есть запасов Украины хватит всего на 300 таких пусков добавил собеседник агентства

Ранее гендиректор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев в интервью информационной службе "Вести" заявил, что Украина за три десятилетия независимости не создала ничего в сфере вооружения и лишь пытается выдать за новые разработки пересобранное оружие, оставшееся с советских времен.