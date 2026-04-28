Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Украина больше не приоритет для США

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США больше нечего дать Украине Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Украина больше не приоритет для США

Москва28 апр Вести.Соединенным Штатам больше нечего предоставить Украине, которая перестала быть приоритетом для Вашингтона на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон рассказал на YouTube-канале.

По его словам, Соединенные Штаты потратили "все свои ракеты" в конфликте с Исламской Республикой Иран.

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Ранее Джонсон заявил, что США ждет поражение, если Вашингтон захочет возобновить боевые действия против Тегерана после завершения периода прекращения огня.

Между тем глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Штаты все меньше внимания уделяют Украине из-за ближневосточного кризиса.