Аналитик Джонсон заявил о крахе планов Запада в отношении России

Москва25 мая Вести.Провальный курс западных стран в отношении Москвы вынуждает США радикально менять свою внешнеполитическую линию.

Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Эксперт пояснил, что ранее Вашингтон придерживался стратегии, нацеленной на ослабление и последующее разрушение России посредством опосредованного военного столкновения на украинской территории.

По словам Джонсона, конечной целью этого плана был захват ресурсов, необходимых США для сохранения статуса единоличного мирового лидера, но этот замысел потерпел полное фиаско.

Бывший сотрудник разведки отметил, что на фоне этой неудачи Соединенные Штаты будут вынуждены скорректировать направление своей экспансии, сместив фокус с севера на юг.

Ранее Джонсон заявил, что США больше нечего предоставить Украине, которая перестала быть приоритетом для Вашингтона на фоне конфликта на Ближнем Востоке.