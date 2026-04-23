Москва23 апр Вести.США угодили в ту самую яму, которую упорно рыли для России. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По его словам, США приложили массу сил для перенапряжения России, однако сами столкнулись с перенапряжением и оказались втянуты в конфликт на Ближнем Востоке.

Они очень много усилий приложили для того, чтобы перенапрячь Россию. В итоге с перенапряжением столкнулись Соединенные Штаты Америки, которые в настоящий момент втянуты в агрессию против Ирана. При этом военного пути решения конфликта уже, очевидно, не существует, политически они его завершить не могут, а переговорами иранцы очень умело манипулируют для того, чтобы уничтожать любую символику, которая позволила бы американцам говорить об относительном успехе сказал Сардарян

Кроме того, Европа требует от Вашингтона внимания к украинскому конфликту, затягивая США во второй фронт.

И параллельно с этим европейцы их зазывают, умоляют, говорят: "Хоть что-то сделайте для Украины". Это уже второй для них фронт, европейский, с которого, как бы ни пыталась эта администрация уйти, их всячески туда затягивают. И плюс к этому им на пятки наступают китайцы. Складывается ощущение, что та яма, которую они рыли для нас, в настоящий момент они с головой туда упали сами, и я пока что не уверен, что они с этой задачей выхода из этой ямы справляются успешно добавил он

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп своими действиями осуществляет мечту демократов. По словам Сардаряна, принимаемые им решения и действия образуют собой стратегию дискредитации американской администрации.