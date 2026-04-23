Москва23 апр Вести.В последние полгода президент США Дональд Трамп делает все для уничтожения рейтинга "правых" партий в Европе. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Однако, по мнению европейских политиков, именно их американский лидер бы хотел видеть у власти в странах ЕС.

Когда ты разговариваешь с европейскими консерваторами, они говорят: "У нас есть впечатление, что Трамп ненавидит либеральную элиту, европейскую, это факт. Он очень хотел бы видеть на их месте консерваторов или "правых" европейских". Но за последние полгода все, что он делает, это уничтожает рейтинг "правых" в Европе и не дает им никакой возможности ни за что там бороться заявил эксперт

Ранее политолог Сардарян говорил, что европейцы всеми силами пытаются втянуть Трампа в украинский конфликт. И как бы американская администрация не пыталась от этого уйти, ее всячески затягивают обратно.