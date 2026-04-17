Москва17 апр Вести.Последние действия президента США Дональда Трампа и принимаемые им решения укладываются в стратегию дискредитации вашингтонской администрации. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По его словам, ему сложно поверить, что это происходит случайно. По сути, указал политолог, Трамп предпринимает шаги, которые выгодны Демократической партии.

Если бы я был затаившимся агентом Демократической партии в среде администрации Трампа, что бы я ему пытался насоветовать такого, чтобы угробить его администрацию и любые их действия на этом направлении? Я бы точно посоветовал ему втянуться в войну в Иране, будучи абсолютно неподготовленным, вписаться за [действующего премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, у которого, как было уже очевидно, шансов все-таки немного на победу [на парламентских выборах], но вписаться лично, чтобы это ассоциировалось с ним и с его поражением. А если бы еще он меня послушал и пошел бы на конфликт с Папой Римским для того, чтобы рассориться с католиками как с электоральной базой, то я думаю, что Демократическая партия США должна была бы наградить меня каким-нибудь орденом за то, что мне все это удалось заявил Сардарян

Ранее архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии Сара Муллалли поддержала Папу Римского Льва XIV в споре с президентом США Дональдом Трампом о войне в Иране.