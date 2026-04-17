Духовный глава Церкви Англии поддержала Папу Римского в споре с Трампом Церковь Англии поддержала Папу Римского в споре с Трампом

Москва17 апр Вести.Архиепископ Кентерберийский, духовный глава Церкви Англии Сара Муллалли поддержала Папу Римского Льва XIV в споре с президентом США Дональдом Трампом о войне в Иране, сообщает ТАСС.

Я поддерживаю своего брата во Христе, Его Святейшество Папу Льва XIV в его смелом призыве к царству мира. Когда невинные люди гибнут и вынуждены покидать свои дома, семьи разрываются на части, а будущее рушится, человеческие потери от войны неисчислимы. Все христиане должны работать и молиться во имя мира. Мы также должны настоятельно призывать всех, кому доверена политическая власть, использовать все возможные мирные и справедливые средства для разрешения конфликтов приводит ТАСС слова Муллалли

Лев XIV выступает с жесткими антивоенными проповедями, которые расценивают в мире как критику США за действия на Ближнем Востоке.

Между тем Трамп отметил 13 апреля в соцсети Truth Social, что Папа Римский слаб в вопросах преступности и внешней политики.

Если бы не Трамп, то американца не избрали бы Папой Римским. Понтифик ответил, что не боится Трампа и не намерен вступать с ним в спор.