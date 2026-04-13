Президент Ирана вступился за папу Римского на фоне критики со стороны Трампа

Москва13 апр Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан вступился за папу Римского Льва XIV после того, как американский лидер Дональд Трамп раскритиковал понтифика. Свой комментарий иранский президент оставил на странице в соцсети X.

Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства говорится в публикации

Пезешкиан также добавил, в частности, что осквернение Иисуса является неприемлемым "для любого свободного человека". Президент Ирана также пожелал понтифику, чтобы с ним пребывала "слава, дарованная Аллахом".

Папа Римский неоднократно высказывался против действий США в Иране. Он заявлял, что угрожать народу Исламской Республики неприемлемо. Также после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих Лев XIV отмечал, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

В ответ на это Трамп подверг понтифика резкой критике. Он заявил, что ему не нужен папа Римский, который выступает против политики США.