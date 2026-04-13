Президент Ирана Масуд Пезешкиан вступился за папу Римского Льва XIV после того, как американский лидер Дональд Трамп раскритиковал понтифика. Свой комментарий иранский президент оставил на странице в соцсети X.
Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительстваговорится в публикации
Пезешкиан также добавил, в частности, что осквернение Иисуса является неприемлемым "для любого свободного человека". Президент Ирана также пожелал понтифику, чтобы с ним пребывала "слава, дарованная Аллахом".
Папа Римский неоднократно высказывался против действий США в Иране. Он заявлял, что угрожать народу Исламской Республики неприемлемо. Также после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих Лев XIV отмечал, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.
В ответ на это Трамп подверг понтифика резкой критике. Он заявил, что ему не нужен папа Римский, который выступает против политики США.