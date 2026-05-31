Трамп: нужно объяснить Папе Римскому, что Иран не может иметь ядерного оружия

Москва31 мая Вести.Кто-то должен объяснить Папе Римскому Льву XIV, что Иран не может обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Понтифику необходимо также объяснить, что мэр Чикаго Брэндон Джонсон бесполезен, отметил Трамп.

Глава Белого дома заявил, что понтифик своими заявлениями о ядерном оружии Ирана подвергает многих католиков опасности.

Трамп резко раскритиковал Папу Римского после того, как понтифик назвал неприемлемыми угрозы Вашингтона в адрес иранского народа.