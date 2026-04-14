"Я в шоке от нее": Трамп – о недовольстве Мелони его критикой папы Римского Трамп возмутился недовольству Мелони в ответ на его критику папы Римского

Москва14 апр Вести.Президент США Дональд Трамп шокирован реакцией премьер-министра Италии Джорджи Мелони на его критические заявления о папе Римского Льве XIV. Об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом газеты Corriere della Sera.

Ранее американский лидер заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против политики США. Итальянский политик сочла такие слова неприемлемыми.

Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие и взорвал бы он Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность сказал Трамп

Глава Белого дома добавил, что Мелони не хочет помогать ему с НАТО и содействовать в процессе избавления от ядерного оружия.

Я в шоке от нее, я думал, что она смелая, но я ошибался подчеркнул он

Трамп также заявил, что "Италия никогда не будет прежней". По его мнению, страну, как и всю остальную Европу, "убивает" миграция.