Папа Римский: если кто-то хочет критиковать меня, пусть сделает это правдиво

Папа Римский Лев XIV ответил на критику Трампа Папа Римский: если кто-то хочет критиковать меня, пусть сделает это правдиво

Москва6 мая Вести.Папа Римский Лев XIV ответил на критические замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

Он подчеркнул, что миссия католической церкви - провозглашать Евангелие.

Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть сделает это правдиво передает слова Папы Римского портал Vatican News

Он также подчеркнул, что церковь последовательно выступает против ядерного оружия.

Американский лидер ранее подверг понтифика резкой критике. Он заявил, что ему не нужен Папа Римский, который выступает против политики США.

Трамп также сообщил, что у него нет конфликта с Львом XIV, но он имеет право не соглашаться с ним.