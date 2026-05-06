Москва6 маяВести.Папа Римский Лев XIV ответил на критические замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что миссия католической церкви - провозглашать Евангелие.
Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть сделает это правдивопередает слова Папы Римского портал Vatican News
Он также подчеркнул, что церковь последовательно выступает против ядерного оружия.
Американский лидер ранее подверг понтифика резкой критике. Он заявил, что ему не нужен Папа Римский, который выступает против политики США.
Трамп также сообщил, что у него нет конфликта с Львом XIV, но он имеет право не соглашаться с ним.