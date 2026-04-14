Вэнс порекомендовал Ватикану заняться вопросами морали и церкви, а не политикой

Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали и католической церкви Вэнс порекомендовал Ватикану заняться вопросами морали и церкви, а не политикой

Москва14 апр Вести.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс порекомендовал Ватикану погрузиться в решение вопросов морали и католической церкви. Такое заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом он отреагировал на конфликт Папы Римского Льва XIV и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Для Ватикана лучше всего было бы вопросами … того, что происходит в католической церкви подчеркнул Вэнс



Вице-президент добавил, что в будущем вероятно повторение стычек подобного рода между оппонентами.

Ранее Трамп подверг резкой критике Папу Римского Льва XIV. Глава Белого дома заявил, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против политики США.

Перед этим священнослужитель раскритиковал политику США в отношении Ирана и назвал угрозы США в адрес иранского народа неприемлемыми.