Богданов: конфликт Трампа с понтификом может отразиться на выборах в Конгресс

Богданов: конфликт Трампа с понтификом может отразиться на выборах в Конгресс

Москва17 апр Вести.После критических высказываний президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV католики, вторая по численности после евангелистов группа американских избирателей, оказались перед экзистенциальной дилеммой: Вашингтон или Ватикан. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его словам, сложившаяся ситуация создает серьезные риски для республиканцев в преддверии выборов в Конгресс США. Религиозные избиратели долгое время были ключевым электоратом Трампа, указал Богданов.

К ползучей гражданской войне всех против всех, даже внутри движения MAGA [Make America Great Again] сейчас раскол, в США как-то попривыкли, но религиозный элемент внутри противостояния политического - это что-то новенькое. В общем, вместе с конфликтом Дональда Трампа и Папы Римского Льва XIV вирус раздора пробрался и в американское католичество заявил Богданов

Он отметил, что уже есть последствия. Согласно данным последнего опроса, рейтинг одобрения Трампа среди католиков и протестантов снизился - 52% опрошенных недовольны его работой на посту президента.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Трой Нельс признался, что считает американского лидера Дональда Трампа "почти Вторым пришествием Иисуса Христа". Нельс заявил, что на посту президента Трамп проделал "фантастическую работу".

В начале апреля Лев XIV сделал несколько антивоенных высказываний. В частности, он назвал недопустимыми угрозы президента США уничтожить иранскую цивилизацию. Трамп в ответ заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против политики Штатов.