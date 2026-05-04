В Европе опасаются провала республиканцев на промежуточных выборах в США Politico: провал республиканцев на выборах отразится на подходе Трампа к Европе

Москва4 мая Вести.В случае негативного для Республиканской партии исхода промежуточных выборов в США глава Белого дома Дональд Трамп может усилить давление на Европу и НАТО и еще больше снизить помощь Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника в сфере обороны Европы.

Собеседник издания также допускает, что "существует риск еще более серьезного поворота" в отношении США к Североатлантическому альянсу из-за внутриполитической обстановки.

Если республиканцы покажут слабые результаты на промежуточных выборах в ноябре, Трамп может попытаться отыграться, усилив давление на своих "объектах неприязни" – НАТО и Европе – и еще больше снизить поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году сказал чиновник

Ранее президент Сербии Александр Вучич отметил, что отношения США и Германии достигли точки невозврата.