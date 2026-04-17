Москва17 апрВести.Промежуточные выборы в ноябре этого года для Республиканской партии США могут оказаться катастрофой. Такое мнение ИС "Вести" выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Что касается промежуточных выборов, думаю, почти все согласны с тем, что они станут катастрофой для республиканцев, и что демократы сильно выиграют от того, что происходит на Ближнем Востокезаявил он
Политолог подчеркивает, что президент США Дональд Трамп осознает рискованность момента.
Трамп понимает: если и Сенат, и Палата представителей окажутся под контролем демократического большинства, велика вероятность, что ему снова объявят импичмент, и на этот раз его признают виновнымсказал эксперт
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны столкнулась с искусственной инфляцией на фоне утверждений о том, что цены на энергоносители резко вырастут из-за конфликта на Ближнем Востоке.