Профессор Миршаймер: промежуточные выборы в США могут стать катастрофой Миршаймер: велика вероятность, что Трампу снова объявят импичмент

Москва17 апр Вести.Промежуточные выборы в ноябре этого года для Республиканской партии США могут оказаться катастрофой. Такое мнение ИС "Вести" выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Что касается промежуточных выборов, думаю, почти все согласны с тем, что они станут катастрофой для республиканцев, и что демократы сильно выиграют от того, что происходит на Ближнем Востоке заявил он

Политолог подчеркивает, что президент США Дональд Трамп осознает рискованность момента.

Трамп понимает: если и Сенат, и Палата представителей окажутся под контролем демократического большинства, велика вероятность, что ему снова объявят импичмент, и на этот раз его признают виновным сказал эксперт

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны столкнулась с искусственной инфляцией на фоне утверждений о том, что цены на энергоносители резко вырастут из-за конфликта на Ближнем Востоке.