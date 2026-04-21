Трамп заявил, что поражение республиканцев на выборах приведет к росту налогов

Москва21 апр Вести.Поражение Республиканской партии в борьбе за большинство в Конгрессе на промежуточных выборах приведет к повышению налогов в США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости.

По мнению президента США, его оппоненты ведут себя так, будто "ненавидят страну".

Если у них [демократов] будут дополнительные места в Палате представителей, в какой-то момент они будут вносить изменения на федеральном уровне рассказал Трамп

Ранее отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск поделился мнением, что Республиканская партия одержит победу на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс США.

При этом, по прогнозам аналитиков, республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей после того, как рейтинг администрации США упал на фоне конфликта с Ираном.