Трамп допустил рост цен на топливо в США к промежуточным выборам в Конгресс

Москва12 апр Вести.Цены на топливо в Соединенных Штатах могут еще больше вырасти к началу промежуточных выборов в Конгресс США, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Впрочем, Трамп выразил надежду, что подобного не произойдет.

Я думаю, что может быть так, а может быть, останется на том же уровне. Возможно, будет немного выше, но должно быть примерно так же. Я думаю, это продлится не так долго сказал Трамп

В марте Трамп заявлял, что его не волнует рост цены на бензин в США из-за войны с Ираном. По его мнению, стоимость топлива "очень быстро" упадет, когда конфликт на Ближнем Востоке закончится.

Кроме того, глава Белого дома не намерен использовать нефть из стратегических запасов США, чтобы понизить ее цену на мировом рынке.