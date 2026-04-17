Трамп допустил, что США и Иран могут не прийти к сделке

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп допускает вероятность того, что Вашингтон и Тегеран не придут к итоговому соглашению. Об этом американский лидер рассказал на мероприятии в Лас-Вегасе, его выступление транслировал YouTube-канал Белого дома.

Рассуждая о росте цен на энергоносители, вызванном войной против Ирана, он отметил, что самые жесткие прогнозы не воплотились в реальность.

Все говорили: будет до 250. Говорили - $250, $300. Сегодня ... закрылись на $89 или $90, да? И это учитывая, что, понимаете, мы еще не достигли договоренностей [с Ираном] и, может, не достигнем. Но я думаю, вы будете приятно удивлены заявил Трамп

Американский лидер при этом подчеркнул, что конфликт с Тегераном "идет как по маслу", а также может завершиться в ближайшее время.

Трамп накануне отметил, что Соединенные Штаты и Исламская Республика близки к подписанию соглашения. По его словам, есть много вопросов, по которым стороны пришли к консенсусу.