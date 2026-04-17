Трамп: США столкнулись с искусственной инфляцией на фоне конфликта с Ираном

Москва17 апр Вести.США столкнулись с искусственной инфляцией на фоне утверждений о том, что цены на энергоносители резко вырастут из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Лас-Вегасе.

Многие считали, что реальная инфляция "взлетит до небес", а фондовый рынок рухнет, отметил Трамп.

У нас тут своего рода искусственная инфляция из-за цен на топливо и энергоносители, которые, как все утверждали, подскочат до $250 [за баррель нефти] отметил Трамп

Между тем Трамп заявил, что конфликт с Ираном "идет как по маслу", и отметил, что Вашингтон и Тегеран могут в ближайшее время заключить сделку.