Москва12 апр Вести.Республиканцы одержат победу на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс США, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости.

Что касается промежуточных выборов, то американцы проголосуют подавляющим большинством, чтобы сохранить Трампа. Демократы глупы, и если они не перестанут жульничать, то потеряют все свои места в Конгрессе США приводит РИА Новости слова Эррола Маска

В США в ноябре 2026 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По прогнозам аналитиков, республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей из-за снижения рейтинга администрации США на фоне войны с Ираном и роста цен.