Reuters: республиканцы США решили отдалиться от Трампа перед выборами в Конгресс

"Меньше Трампа": республиканцы дистанцируются от президента США, пишут СМИ Reuters: республиканцы США решили отдалиться от Трампа перед выборами в Конгресс

Москва25 апр Вести.Республиканская партия США перестраивает свою избирательную кампанию перед промежуточными выборами в Конгресс, дистанцируясь от президента страны Дональда Трампа, заявило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Соратники Трампа по партии провели закрытое совещание, на котором предложили сосредоточиться в предвыборной кампании на снижении налогов и борьбе с инфляцией, рассказали журналисты.

Республиканцы хотят избежать превращения самого Трампа в фокус кампании, поскольку стратеги опасаются, что его пошатнувшееся политическое положение может навредить кандидатам в конкурентных гонках за Конгресс говорится в публикации

Отмечается, что на фоне рекордного падения рейтинга Трампа (его политику, по данным Reuters и Ipsos, сейчас поддерживают всего 36% американцев) некоторые республиканские функционеры начали опасаться, что политическое влияние главы Белого дома начало "выдыхаться".

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил ИС "Вести", что американские промежуточные выборы в ноябре 2026 года могут стать катастрофой для республиканцев.

Ученый отметил: Трамп считает этот момент опасным, поскольку Конгресс, в котором обе палаты подконтрольны демократам, будет означать для него импичмент.

До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в Палате представителей Конгресса США после промежуточных выборов.