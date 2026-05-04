WP: Белый дом готовится к поражению на промежуточных выборах в Конгресс

Администрация Трампа готовится к провалу республиканцев на выборах в ноябре WP: Белый дом готовится к поражению на промежуточных выборах в Конгресс

Москва4 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа подготавливает политических назначенцев к потенциальному проигрышу правящей Республиканской партией на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно их сведениям, аппарат юрисконсульта Белого дома "проводит частные брифинги для политических назначенцев" исполнительной ветви власти США, объясняя им, как лучше всего готовиться к ужесточению надзора со стороны Конгресса после возможной значительной победы демократов осенью.

Как считает один из собеседников издания из числа республиканцев, который принимал участие в таком брифинге, в Белом доме "всем очевидно", что Демпартия весьма вероятно одержит победу на грядущих выборах.

В публикации говорится, что в администрации Трампа нарастает ощущение, что "пришло время готовиться к наихудшим сценариям" с точки зрения влияния республиканцев на американскую политику.

В настоящее время Сенат и Палата представителей США находятся под контролем республиканцев, но ситуация может измениться 3 ноября этого года – на эту дату назначены промежуточные выборы в Конгресс.

Свежий социальный опрос, который распространил телеканал ABC News, показал, что рейтинг одобрения президента Трампа опустился до 37%. Две трети американцев уверены, что их страна сейчас движется в неверном направлении.