Москва3 мая Вести.Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 37% - это самый низкий показатель за нынешний срок, тогда как уровень неодобрения вырос до рекордных 62% за оба его президентства. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на совместный опрос ABC News, The Washington Post и Ipsos, проведенный на платформе KnowledgePanel.

Две трети опрошенных уверены, что страна движется в неверном направлении. На фоне войны с Ираном, спровоцировавшей топливный кризис и скачок цен на бензин до четырехлетнего максимума, большинство респондентов отрицательно оценивают действия Трампа по всем ключевым направлениям. По сравнению с февралем поддержка снизилась с 39%, а неодобрение выросло с 60%. Схожие показатели у Трампа были после нападения его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Хуже всего американцы оценивают политику главы Белого дома в сфере сдерживания стоимости жизни - 76% не одобряют его действия, по инфляции - 72% (против 65% в феврале), по экономике в целом - 65%. Ситуацию с Ираном отрицательно оценивают 66%, отношения с союзниками - 65%, налоговую политику - около 60%, миграционную политику - 59%. Большинство граждан полагают, что применение военной силы против Ирана было ошибкой. Лучший показатель у Трампа - по вопросу безопасности на границе с Мексикой, но и здесь 54% не одобряют его курс.

При этом около 70% американцев уверены, что Трамп не является честным и заслуживающим доверия политиком, две трети считают, что он не взвешивает важные решения, а 60% сомневаются в наличии у него достаточных когнитивных способностей для выполнения обязанностей президента. Более половины (55%) полагают, что у него недостаточно крепкое здоровье для эффективной работы, а 54% не считают его сильным лидером.

Несмотря на обещание Трампа "осушить болото" и покончить с расточительством в госаппарате, 49% опрошенных - почти половина - убеждены, что коррупция в Вашингтоне с момента его вступления в должность в прошлом году только усилилась. Еще около 30% не заметили изменений, и лишь порядка 20% полагают, что ее стало меньше.

Поддержка Трампа среди республиканцев остается высокой - 85%, однако доля тех, кто одобряет его деятельность решительно, сократилась с 53% в сентябре до 45%. Среди независимых избирателей рейтинг главы Белого дома рухнул до рекордно низких 25%. Что касается ответов респондентов о поддержке партий на предстоящих промежуточных выборах, демократы опережают республиканцев, но лишь на 5 процентных пунктов.

В опросе участвовали 2560 совершеннолетних американцев, погрешность - плюс-минус 2 процентных пункта.