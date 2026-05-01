FT узнала о снижении уровня поддержки Трампа из-за войны в Иране FT: война в Иране привела к снижению уровня поддержки Трампа

Москва1 мая Вести.Рейтинг одобрения американского лидера Дональда Трампа упал до рекордно низких значений из-за войны в Иране, результатом которой стал рост цен на бензин, пишет Financial Times (FT).

Экс-чиновник, близкий к Белому дому, отметил изданию, что нынешней администрации следует "найти позитивную точку опоры, которой сейчас у них ее просто нет". Авторы материала подчеркивают, что помощники Трампа не уверены в его лидерских качествах и достоинствах его политики. При этом какие-то республиканцы считают, что нынешний президент отдалился от проблем простого населения.

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FT отмечает, что если Ормузский пролив не откроют в ближайшее время, то американцам придется смириться с взлетевшими ценами на топливо. Война в Иране ослабила попытки Трампа показать себя смелым политиком, к образу которого он стремился в течение всего своего второго срока, добавило издание.

Ранее Трамп заявил, что США уже выиграли в войне с Ираном, но хочется победы с большим отрывом.