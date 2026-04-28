Москва28 апр Вести.Рейтинг одобрения Дональда Трампа на посту президента США упал до самой низкой точки за время его нынешнего срока, сообщает Reuters со ссылкой на результаты своего исследования.

Как сообщает агентство, причина заключается в растущем среди граждан США недовольстве его деятельностью в вопросах борьбы со стоимостью жизни и непопулярной войной против Ирана.

Опрос показал, что 34% американцев одобряют работу Трампа в Белом доме, что ниже показателя в 36%, зафиксированного в предыдущем опросе пишет агентство

Уточняется, что большинство ответов было собрано до стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где должен был выступить Трамп. В рамках общенационального онлайн-опроса были получены ответы 1014 взрослых американцев, статистическая погрешность составила 3 процентных пункта.

Рейтинг нынешнего хозяина Белого дома среди американцев, как пишет Reuters, имеет тенденцию к снижению с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года, когда его кандидатуру одобрили 47% опрошенных.

Его (Трампа - прим. ред.) популярность резко упала после начала войны между США и Израилем против Ирана 28 февраля, что привело к резкому росту цен на бензин. Только 22% респондентов одобрили действия Трампа в отношении стоимости жизни, по сравнению с 25% в предыдущем опросе говорится в публикации агентства

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в беседе с Владимиром Соловьёвым заявил, что 77% американцев лично винят Трампа в росте цен на бензин.