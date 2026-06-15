Reuters: рейтинг одобрения Трампа в США вырос до 36%

Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Трампа в США растет Reuters: рейтинг одобрения Трампа в США вырос до 36%

Москва15 июн Вести.Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в США вырос за последние дни до 36%, свидетельствует опрос, проведенный агентством Reuters и компанией Ipsos.

Опрос проведен как до, так и после заявления Трампа о завершении работы над меморандумом с Ираном.

Так, 24% американцев одобряют действия Трампа в вопросе снижения стоимости жизни против 20% в мае.

Доля тех, кто не одобряет политику Трампа по этому вопросу, уменьшилась до 69% с 73% в мае.

Опрос проведен онлайн 11-15 июня среди 1547 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составила 3%.