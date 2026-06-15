Москва15 июнВести.Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в США вырос за последние дни до 36%, свидетельствует опрос, проведенный агентством Reuters и компанией Ipsos.
Опрос проведен как до, так и после заявления Трампа о завершении работы над меморандумом с Ираном.
Так, 24% американцев одобряют действия Трампа в вопросе снижения стоимости жизни против 20% в мае.
Доля тех, кто не одобряет политику Трампа по этому вопросу, уменьшилась до 69% с 73% в мае.
Опрос проведен онлайн 11-15 июня среди 1547 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составила 3%.