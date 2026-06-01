Москва1 июн Вести.Участие в урегулировании украинского конфликта поможет республиканцам и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу поднять рейтинг перед предстоящими выборами в Конгресс. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал депутат Госдумы Юрий Афонин.

Единственное, что, мне кажется, и Трампу, и республиканцам, особенно в преддверии промежуточных выборов, позволит стабилизировать рейтинг – это, конечно, я думаю, ситуация, если вдруг хватит воли и понимания, возможности принудить нацистскую банду Зеленского к миру на тех условиях, которые выдвинула Российская Федерация. Тогда, на самом деле, вот этот вот весь авантюризм Трампа может завершиться совершенно позитивным восприятием