Москва1 июнВести.Участие в урегулировании украинского конфликта поможет республиканцам и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу поднять рейтинг перед предстоящими выборами в Конгресс. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал депутат Госдумы Юрий Афонин.
Единственное, что, мне кажется, и Трампу, и республиканцам, особенно в преддверии промежуточных выборов, позволит стабилизировать рейтинг – это, конечно, я думаю, ситуация, если вдруг хватит воли и понимания, возможности принудить нацистскую банду Зеленского к миру на тех условиях, которые выдвинула Российская Федерация. Тогда, на самом деле, вот этот вот весь авантюризм Трампа может завершиться совершенно позитивным восприятиемзаявил Афонин
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа обновил рекордный минимум – теперь он составляет 35%.