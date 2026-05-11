Политолог Самонкин допустил, что Трамп может сменить переговорщиков по Украине

Политолог Самонкин: Трамп может поменять переговорщиков по Украине Политолог Самонкин допустил, что Трамп может сменить переговорщиков по Украине

Москва11 мая Вести.Президент США Дональд Трамп может сменить переговорщиков по Украине перед промежуточными выборами в Конгресс. Таким мнением с NEWS.ru поделился председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, Трамп может попытаться усилить переговорную группу для восстановления репутации, которая была подорвана конфликтом с Ираном.

[Спецпосланник президента США Стив] Уиткофф и [американский бизнесмен Джаред] Кушнер — официальные переговорщики. Учитывая, что осенью промежуточные выборы в конгресс, мне кажется, что Трамп может поменять переговорщиков. Перед выборами Трамп будет отыгрывать потерянные репутационные очки из-за конфликта с Ираном. Возможно, даже произойдет смена основной команды переговоров по Украине сказал политолог

Самонкин подчеркнул, что пока трудно сказать, кто конкретно может занять место в американской переговорной группе.

У США достаточно большой выбор. Если брать главу Министерства обороны [США], того же самого [Пита] Хегсета, который больше занимается произраильским направлением и имеет антииранскую позицию, то вряд ли он станет переговорщиком, так как он ястреб войны заключил он

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта будут стоять "на одном и том же месте" до тех пор, пока Киев не выведет формирования ВСУ из Донбасса.