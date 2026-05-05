Политолог Самонкин: Трамп может отправить Зеленского в отставку

Политолог рассказал, кто может отправить Зеленского в отставку Политолог Самонкин: Трамп может отправить Зеленского в отставку

Москва5 мая Вести.Президент США Дональд Трамп может заставить лидера Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

В интервью NEWS.ru он отметил, что на данный момент американский лидер не готов углубляться в урегулирование украинского кризиса из-за вовлечения Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

Выгнать Зеленского и поменять его правительство на договороспособное, которое способно заключить мирную сделку, – это в первую очередь зависит от США сказал Самонкин

При этом в ближайшее время отставка Зеленского маловероятна, добавил он.

Ранее издание Politico сообщило, что Зеленский оставил попытки добиться поддержки президента США Дональда Трампа и меняет стратегию.