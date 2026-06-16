Москва16 июн Вести.Президент США Дональд Трамп создает давление на своих союзников, и оно распространяется в том числе и на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом ИС "Вести" заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник Андрей Кошкин.

Эксперт высказался о проходящем во Франции трехдневном саммите G7, одной из ключевых тем которого станет урегулирование конфликта на Украине.

Вне всякого сомнения, Трамп создает давление на своих союзников, и это давление распространяется и на Зеленского. Естественно, в такой ситуации все находятся в нервозном состоянии и не знают, чем может закончиться возможная встреча и переговоры в отношении урегулирования конфликта на Украине сказал эксперт

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бене лидеры европейских стран постараются уничтожить дух Анкориджа и заставить Трампа забыть о договоренностях с РФ.