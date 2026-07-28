Москва28 июл Вести.После того, как лидер киевского режима Владимир Зеленский не смог склонить Россию к миру с помощью западных беспилотников, он пытается показать президенту США Дональду Трампу, что американцы все еще могут использовать Украину. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он добавил, что случай с задержанием работавших на Киев боевиков в Ираке, подтверждает желание Зеленского показать свою полезность для США в конфликте с Ираном.

В последнее время ему [Зеленскому] Запад дал все: большое количество беспилотников, объемную, как говорится, информацию, которую они получают с разведывательных спутников, искусственный интеллект. Громадные были для этого выделены усилия. Но результат-то каков? Он громкий, но не то, что хотел Запад. И Зеленский хочет остаться полезным, и для того, чтобы остаться полезным, он предлагает: "А давайте я еще с Ираном повоюю. Есть у меня для этого возможности". Вот атаковали они судно, погиб иранский моряк. Недавно в Ираке вскрыли целую ячейку, где работали боевики с украинским происхождением и на Украину, и наносили удары по Ирану. То есть терроризм, который Зеленский распространяет не только против нас, он еще и по всему миру заявил Леонков

Ранее бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник высказался о возможной ликвидации Владимира Зеленского. Так, по его мнению, Иран может ответить на атаки по своим судам.