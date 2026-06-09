Зеленский заявил о получении ответа от Трампа по ПВО

Зеленский заявил, что получил ответ от США на запрос по ПВО Зеленский заявил о получении ответа от Трампа по ПВО

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении ответа от президента США Дональда Трампа на просьбу о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), однако его содержание раскрыть не может. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал приводит издание слова Зеленского в своем Telegram-канале

По словам главы киевского режима, послание Трампу имело целью отвлечь США от событий на Ближнем Востоке в пользу Украины.

Как ранее сообщал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, любые переговоры с Зеленским не принесут пользы.