Daily Express: Зеленский обратился к Западу после атаки на Киев

Daily Express: Зеленский попросил помощи у США и Европы после атаки на Киев Daily Express: Зеленский обратился к Западу после атаки на Киев

Москва20 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился с настойчивым призывом к западным странам увеличить поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает газета Daily Express.

В то время как столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам сообщается в публикации

Daily Express также напомнила, что президент США Дональд Трамп ранее говорил о возможности предоставить Украине лицензию на производство зенитного ракетного комплекса Patriot. При этом, как отмечает издание, дальнейшие перспективы этой инициативы пока остаются неопределенными.

Ранее Military Watch Magazine сообщал, что массированный российский удар по военным объектам в Киеве продемонстрировал расширение возможностей Москвы в применении высокоточного оружия.