Москва20 июл Вести.Массированный российский удар по военным объектам в Киеве показал, что Москва расширяет возможности применения высокоточного оружия, пишет Military Watch Magazine.

В материале отмечается, что атака продемонстрировала растущую способность России проводить крупномасштабные операции. По версии издания, этому способствует значительное увеличение производства в российском оборонном секторе.

Автор статьи также указывает, что за ночь украинская ПВО израсходовала существенную часть недавно поставленных ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. Эти боеприпасы считаются одними из самых дорогих и дефицитных в арсеналах стран НАТО. При этом, как пишет издание, их производство идет медленнее, чем выпуск российских ракет, используемых для массированных ударов.

Ранее сообщалось, что в результате массированного удара ВС России был уничтожен завод UKRTAC, выпускавший средства индивидуальной защиты для украинской армии.