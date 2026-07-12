Monde: после смены Россией тактики ударов в Киеве стало хуже, чем в Харькове

Monde: новая тактика воздушных ударов ВС России обрушила ПВО Украины Monde: после смены Россией тактики ударов в Киеве стало хуже, чем в Харькове

Москва12 июл Вести.Россия существенно пересмотрела тактику нанесения воздушных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, что значительно снизило эффективность противовоздушной обороны этой страны.

Об этом написала французская газета Le Monde, ссылаясь на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования.

Стало хуже, чем в Харькове приводит издание мнение киевлян о сложившейся в украинской столице ситуации

Отмечается, что с 24 мая Киев практически ежедневно подвергается атакам, что приводит к стремительному снижению возможностей ПВО. Так, в ночь на 6 июля и утром 11 июля украинские силы не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

Особую сложность для украинской ПВО представляют российские реактивные беспилотники "Герань", говорится в публикации. По данным ВВС Украины, эти аппараты составляют от 25% до 30% от общего количества используемых ударных дронов.

Беспилотники летят на высоте около 5 километров со скоростью более 500 км/ч и способны преодолевать расстояние до двух тысяч километров, что делает крайне затруднительным их перехват стандартными средствами ПВО, обратила внимание Le Monde.

Кроме того, по словам неназванного западного дипломата, российская армия изменила саму стратегию атак. Если ранее удары распределялись во времени, то в настоящее время основное внимание сосредоточено на максимальной насыщенности и перегрузке систем украинских ПВО. Например, в ночь на 6 июля из 68 запущенных ракет 19 были выпущены в первые 10 минут, что привело к быстрому истощению запасов ракет-перехватчиков у киевской ПВО.

11 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Российские силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.

В ведомстве отметили, что результативность субботних ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели по всей Украине.