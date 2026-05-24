Москва24 маяВести.Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские ракетные удары возмездия.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВОговорится в публикации
По информации агентства, системы ПВО Украины оказались не способными противостоять российским ракетам, в основном, из-за дефицит боеприпасов для американских установок на фоне конфликта в Иране.
Было много прилетовотмечается в материале
Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Киеву и области. Целями стали здания управления главного командования украинских сухопутных войск, главного управления разведки минобороны, а также другие объекты военной инфраструктуры.