Москва24 мая Вести.Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские ракетные удары возмездия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО говорится в публикации

По информации агентства, системы ПВО Украины оказались не способными противостоять российским ракетам, в основном, из-за дефицит боеприпасов для американских установок на фоне конфликта в Иране.

Было много прилетов отмечается в материале

Минувшей ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Киеву и области. Целями стали здания управления главного командования украинских сухопутных войск, главного управления разведки минобороны, а также другие объекты военной инфраструктуры.