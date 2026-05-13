Москва13 маяВести.Вооруженные силы РФ комбинированно атаковали объекты критической инфраструктуры Украины с применением БПЛА и баллистических ракет, сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.
Целями Москвы являются объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетика, предприятия оборонно-промышленного комплекса, здания органов государственной властиговорится в Telegram-канале ГУР
По данным Киева, сначала российские военные перегрузили украинскую систему ПВО с помощью массированной атаки беспилотников, а после применили баллистические ракеты.
Ранее сообщалось, что после взрыва в Ужгороде на Западе Украины получили повреждения несколько объектов критической инфраструктуры и склады.