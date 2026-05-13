ГУР Украины сообщило о комбинированной атаке ВС РФ по критической инфраструктуре

Москва13 мая Вести.Вооруженные силы РФ комбинированно атаковали объекты критической инфраструктуры Украины с применением БПЛА и баллистических ракет, сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Целями Москвы являются объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетика, предприятия оборонно-промышленного комплекса, здания органов государственной власти говорится в Telegram-канале ГУР

По данным Киева, сначала российские военные перегрузили украинскую систему ПВО с помощью массированной атаки беспилотников, а после применили баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что после взрыва в Ужгороде на Западе Украины получили повреждения несколько объектов критической инфраструктуры и склады.