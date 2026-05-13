Москва13 маяВести.В Ужгороде на западе Украины после взрыва получили повреждения несколько объектов критической инфраструктуры и склады, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
Вблизи поврежденного объекта критической инфраструктуры наблюдается черный дым, написал он в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, повреждения получили склады, расположенные в промышленной части города. Журналист опубликовал несколько видеозаписей, на которых видно, как над районом поднимается дым.
Подробностей произошедшего не приводится.