В Ужгороде после взрыва повреждены склады и объекты критической инфраструктуры

Москва13 мая Вести.В Ужгороде на западе Украины после взрыва получили повреждения несколько объектов критической инфраструктуры и склады, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Вблизи поврежденного объекта критической инфраструктуры наблюдается черный дым, написал он в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, повреждения получили склады, расположенные в промышленной части города. Журналист опубликовал несколько видеозаписей, на которых видно, как над районом поднимается дым.

Подробностей произошедшего не приводится.