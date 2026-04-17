Москва17 апрВести.В городе Измаиле Одесской области на юге Украины повреждена портовая инфраструктура, в результате возникли пожары. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий страны.
По данным, которые опубликовало ведомство в своем Telegram-канале, повреждения получили производственные здания на территории порта и объекты железнодорожной инфраструктуры.
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении портовой инфраструктуры.
Двумя днями ранее, 15 апреля, Кипер также заявлял о повреждениях портовой инфраструктуры в Одесской области.