В Измаиле на юге Украины повреждена портовая инфраструктура

В украинском Измаиле повреждена портовая инфраструктура, возникли пожары

Москва17 апр Вести.В городе Измаиле Одесской области на юге Украины повреждена портовая инфраструктура, в результате возникли пожары. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий страны.

По данным, которые опубликовало ведомство в своем Telegram-канале, повреждения получили производственные здания на территории порта и объекты железнодорожной инфраструктуры.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале также сообщил о повреждении портовой инфраструктуры.

Двумя днями ранее, 15 апреля, Кипер также заявлял о повреждениях портовой инфраструктуры в Одесской области.