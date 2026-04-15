Пожары вспыхнули в порту в Одесской области после ударов ВС России В Одесской области повреждена портовая инфраструктура после удара ВС РФ

Москва15 апр Вести.Портовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области Украины в результате ударов ВС РФ, из-за чего возникли пожары. Об этом заявил глава областной администрации Олег Кипер.

По его словам, повреждены складские помещения.

Были зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания написал Кипер в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а пожары оперативно ликвидировали спецслужбы. В Минобороны РФ инцидент пока не комментировали.

8 апреля сообщалось, что российские войска нанесли удар по порту Вилково в Одесской области, куда поставляют грузы страны НАТО. Удар по целям в Вилково мог стать ответом на украинский удар по российскому сухогрузу "Волго-Балт 138".