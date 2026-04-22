ВС РФ нанесли новые удары по Одесскому морскому порту Поддубный: ВС РФ поразили Одесский морской порт и ж/д инфраструктуру Запорожья

Москва22 апр Вести.Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по Одесскому морскому порту. Об этом военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Также российские войска поразили железнодорожную инфраструктуру Запорожья.

Ночью ВС РФ нанесли новые удары по Одесскому морскому порту. По сообщениям с мест повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов. Также, сообщается об ударе по железнодорожной инфраструктуре Запорожья: российские дроны атаковали сортировочный парк на станции Запорожье-Левое рассказал военный корреспондент

Кроме того, военкор сообщил об ударах российских войск по другим территориям, подконтрольным ВСУ.

В Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях целью ВС РФ стали энергообъекты: в результате ночных ударов повреждены сети электропитания, включая электроподстанции добавил он

Ранее сообщалось об ударе по штабу Вооруженных сил Украины, расположенному в Краматорске Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.