Поддубный сообщил о серии ударов по объектам на территории Украины

Москва6 апр Вести.Вооруженные силы РФ нанесли новую серию ударов по объектам на территории противника, наибольшее число целей было поражено в Одесской области. Об этом сообщил военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в MAX.

По словам военкора, среди пораженных объектов – аэродром "Школьный", места дислокации личного состава ВСУ, объекты энергетического сектора и точки запуска беспилотников.

ВС РФ нанесли новую серию ударов по объектам на территории противника: ночью наибольшее число целей было поражено в Одесской области. Здесь наши "Герани" работали по аэродрому "Школьный". Также взрывы звучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Николаевской областях. Среди пораженных объектов места дислокации личного состава ВСУ, объекты энергосектора и точки запуска БПЛА написал Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.