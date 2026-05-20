Поддубный: ВС РФ нанесли удары по целям в Днепропетровске, Одессе и Харькове

Москва20 мая Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске, Одессе и Харькове. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

По словам военкора, в Днепропетровске ударам ВС РФ подверглись складские помещения и железнодорожная инфраструктура, в Одессе – энергообъекты и территория порта, а в Харькове удар пришелся на склады "Новой почты".

Минувшей ночью ВС РФ нанесли новые удары по целям на территории, подконтрольной противнику. Наибольшее число взрывов прозвучало в Днепропетровске, Одессе и Харькове. По предварительной информации, в Днепропетровске огневое поражение было нанесено по складским помещениям, используемым украинскими формированиями. Также сообщается о поражении железнодорожной инфраструктуры. В Одессе были атакованы энергообъекты и территория порта. В Харькове удар пришелся по складам "Новой почты" написал Поддубный

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области была уничтожена часть спецподразделения беспилотных систем Службы безопасности Украины (СБУ) "Альфа".