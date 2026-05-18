Поддубный сообщил об ударах ВС РФ по целям в Днепропетровской области

Москва18 мая Вести.Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по целям на Украине, новые взрывы слышны в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

ВС РФ продолжают наносить удары по целям на Украине. Новые взрывы звучат в Днепропетровской области. Ночью были поражены объекты в Одессе, Днепропетровске, Кривом Роге и Староконстантинове в Хмельницкой области. В последнем расположен военный аэродром – место базирования украинской боевой авиации написал Поддубный

Ранее сообщалось об ударах в Днепропетровске, Ровно и Кропивницком. При этом в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровненской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога.