Поддубный: ВС РФ нанесли удары по целям в Новомосковске

Поддубный сообщил об ударах армии России по целям в Новомосковске Поддубный: ВС РФ нанесли удары по целям в Новомосковске

Москва6 мая Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по целям в городе Новомосковск Днепропетровской области Украины, сообщил Герой России, военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

Он уточнил, что в городе находится ряд объектов, работающих на нужды Вооруженных сил Украины.

ВС РФ нанесли удар по целям в днепропетровском Новомосковске… В этом небольшом городе довольно обширная промышленная зона, предприятия которой работают в интересах ВСУ. Здесь же крупные базы хранения горючего написал Поддубный в мессенджере MAX

Ранее Поддубный сообщил об ударах ВС РФ по объектам ВСУ в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.