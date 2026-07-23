Москва23 июлВести.Российская армия нанесла новый удар по целям в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в МАХ.
Он подчеркнул, что в этом городе военный потенциал противника поддерживают местные промышленные предприятия, чьи производственные мощности ориентированы на нужды ВСУ.
Российская армия нанесла новый удар по целям в Павлограде Днепропетровской области. Стратегическое значение города во многом определяется и его транспортной функцией: Павлоград остается ключевым узлом, через который пролегают автомобильные дороги, ведущие в сторону Краматорско‑Славянской агломерацииотметил Евгений Поддубный
Такая конфигурация, по его мнению, делает город важным звеном в системе переброски войск и снабжения украинских формирований.