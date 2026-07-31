ВС РФ поразили комплекс "Новой почты", используемый в интересах ВСУ МО показало кадры поражения комплекса "Новой почты" в Днепропетровской области

Москва31 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по сортировочному комплексу компании "Новая Почта" в районе населенного пункта Подгорное Днепропетровской области. Об этом сообщило российское Министерство обороны, опубликовав соответствующие кадры.

По данным ведомства, этот логистический узел использовался для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотников и их комплектующих.

Удар по зданию был нанесен 30 июля с применением ударного БПЛА "Герань-4" говорится в заявлении

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков , по которым нанесли удары истребители-бомбардировщики Су-34.