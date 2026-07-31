Москва31 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удар по сортировочному комплексу компании "Новая Почта" в районе населенного пункта Подгорное Днепропетровской области. Об этом сообщило российское Министерство обороны, опубликовав соответствующие кадры.
По данным ведомства, этот логистический узел использовался для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотников и их комплектующих.
Удар по зданию был нанесен 30 июля с применением ударного БПЛА "Герань-4"говорится в заявлении
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения мест скопления украинских боевиков , по которым нанесли удары истребители-бомбардировщики Су-34.