Российские Су-34 нанесли удары ФАБами по боевикам ВСУ в Славянске и Орехове

Минобороны показало кадры уничтожения скоплений боевиков ВСУ Российские Су-34 нанесли удары ФАБами по боевикам ВСУ в Славянске и Орехове

Москва31 июл Вести.Минобороны России опубликовало кадры уничтожения мест скопления боевиков ВСУ экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России.

Двумя авиабомбами ФАБ-1500 был уничтожен лагерь с размещенными в нем солдатами 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехов Запорожской области.

Также двумя авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Славянск Донецкой Народной Республики добавили в ведомстве

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю поразили 31 морское судно, используемое ВСУ.